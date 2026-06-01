Gala du roller skating, Gymnase Louis Aragon, Rousson

Gala du roller skating Samedi 6 juin, 20h30 Gymnase Louis Aragon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Gymnase Louis Aragon Espace Antoine Sergi, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Une soirée exceptionnelle où passion, rythme et élégance se rencontrent sur la piste.