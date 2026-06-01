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Gala du roller skating, Gymnase Louis Aragon, Rousson

Gala du roller skating, Gymnase Louis Aragon, Rousson

Gala du roller skating, Gymnase Louis Aragon, Rousson samedi 6 juin 2026.

Lieu : Gymnase Louis Aragon

Adresse : Espace Antoine Sergi, 30340 Rousson

Ville : 30340 Rousson

Département : Gard

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Gala du roller skating Samedi 6 juin, 20h30 Gymnase Louis Aragon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Gymnase Louis Aragon Espace Antoine Sergi, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Une soirée exceptionnelle où passion, rythme et élégance se rencontrent sur la piste.

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