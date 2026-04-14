32e Exposition de Printemps à Rousson, Chapelle Saint-Martin, Rousson

32e Exposition de Printemps à Rousson 29 mai – 3 juin Chapelle Saint-Martin Gard

Gratuit, entrée libre, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Exposition de Printemps « Au début, c’était comment ? »

Un Voyage dans le temps et les origines de la vie pour célébrer les 30 ans du Préhistorama

Du samedi 30 mai au mercredi 3 juin prochains, le plateau de Rousson deviendra le théâtre d’une rencontre exceptionnelle entre la création contemporaine et le patrimoine. Pour sa 32e édition, l’Exposition de Printemps célèbre les trois décennies du Préhistorama dans l’écrin majestueux de la chapelle Saint-Martin par le choix d’un thème entrant en résonance « Au début, c’était comment ? »

Eh oui, en 2026, le Préhistorama, musée dédié aux premiers temps de la vie fête bien ses 30 ans ! Pour honorer cet anniversaire, la commune de Rousson a choisi pour son exposition artistique printannière un fil conducteur à la fois poétique et philosophique : « Au début, c’était comment ? » afin de guider l’inspiration des artistes confirmés comme des jeunes artistes en herbe.

Une quinzaine d’artistes locaux (amateurs et professionnels) ainsi que la jeune génération relèvent donc le défi. En effet, trois classes de CE1 et CE2 de l’école élémentaire de Rousson présenteront une œuvre collective, fruit d’ un atelier de médiation prodigué par le Préhistorama, créant un pont ludique entre l’histoire et les arts.

Un écrin d’exception : La chapelle Saint-Martin (XIIe siècle)

Inscrite aux Monuments Historiques depuis 1963, cette chapelle romane du XIIe siècle offre comme chaque année son cadre monumental à l’événement. Dominant la vallée de l’Avène depuis le plateau du Castellas, cet édifice témoigne du riche passé de la région. Restaurée dans les années 80, elle est devenue un haut lieu de la vie culturelle Roussonnaise.

Un programme d’animations immersif

VENDREDI 29 MAI | 18h00 : Vernissage

Ouverture officielle de l’exposition et rencontre privilégiée avec les artistes dans la nef historique.

SAMEDI 30 MAI | 15h00 : Concert « Le Chant des Pierres » par Fabrice Bony

Fabrice Bony nous propose un rare solo de Lithophones, comme un écho aux mémoires de l’hulmanité. Ce musicien multi-instrumentiste et compositeur nous invite à un voyage sonore hors du temps, où la pierre semble reprendre vie au contact des baguettes. (Durée : 1h – Gratuit, Tout public).

DIMANCHE 31 MAI | 14h00 : Atelier « Ramène tes cartes »

Un moment créatif et ludique animé par Pat Fimo. Créez et échangez vos propres cartes d’artistes.

(Durée : 2h – Gratuit, dès 8 ans, matériel fourni, limité à 10 participants).

MERCREDI 3 JUIN | Dès 14h00 : Atelier « Terre, empreinte et estampage »

Accessible en continu pour les enfants (dès 3 ans), il permet d’explorer la matière brute, développer sa créativité et expérimenter l’art comme une trace volontaire laissée par l’humanité.

(Durée : 5 à 10min – Gratuit, dès 3 ans, matériel fourni – Activité salissante : prévoir des vêtements usagés ou protection)

Chapelle Saint-Martin 1 chemin du plateau, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

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