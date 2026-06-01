Atelier : “Crée la composition pour ta maîtresse”, ESAT des Gardons, Salindres
Atelier : “Crée la composition pour ta maîtresse”, ESAT des Gardons, Salindres mercredi 17 juin 2026.
Atelier : “Crée la composition pour ta maîtresse” Mercredi 17 juin, 10h30, 14h00 ESAT des Gardons Gard
Gratuit (hors plantes)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T15:30:00+02:00
ESAT des Gardons 1218, route de Mazac, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 13 51 »}, {« type »: « email », « value »: « pepiniere.gardons@unapei30.fr »}]
Organisé par l’ESAT Les Gardons et l’IME de Rochebelle.
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