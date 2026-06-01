Exposition « Abeilles », Médiathèque de Salindres, Salindres
Exposition « Abeilles », Médiathèque de Salindres, Salindres jeudi 4 juin 2026.
Exposition « Abeilles » 4 – 30 juin Médiathèque de Salindres Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T15:00:00+02:00 – 2026-06-30T18:00:00+02:00
Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.ville-salindres.fr »}]
Exposition prêtée par la DLL30 dans le cadre du mois de l’abeille.
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