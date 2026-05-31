À la recherche de l’abeille sauvage, Médiathèque de Salindres, Salindres

À la recherche de l’abeille sauvage Mercredi 24 juin, 14h00 Médiathèque de Salindres Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:00:00+02:00

Dès 8 ans.

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]

Balade naturaliste animée par Jean-Laurent Hentz de Gard Nature. Suivie d’un goûter, d’une projection et d’un débat.