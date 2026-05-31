Ciné plein air, Jardin public des Isnards, Salindres

Ciné plein air Vendredi 3 juillet, 21h30 Jardin public des Isnards Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T21:30:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T21:30:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00

Jardin public des Isnards 6190 Rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie

Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film