Portes ouvertes du Refuge C.H.E.V.A.L., Domaine du Valat de Ramel, Salindres

Portes ouvertes du Refuge C.H.E.V.A.L. Dimanche 7 juin, 10h00 Domaine du Valat de Ramel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

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Animations équestres, village des enfants, inauguration du Centre Ressources Bien-Être Équin et Transmission, …