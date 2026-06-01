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Portes ouvertes du Refuge C.H.E.V.A.L., Domaine du Valat de Ramel, Salindres

Portes ouvertes du Refuge C.H.E.V.A.L., Domaine du Valat de Ramel, Salindres

Portes ouvertes du Refuge C.H.E.V.A.L., Domaine du Valat de Ramel, Salindres dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Domaine du Valat de Ramel

Adresse : Route de Servas, 30340 Salindres

Ville : 30340 Salindres

Département : Gard

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Portes ouvertes du Refuge C.H.E.V.A.L. Dimanche 7 juin, 10h00 Domaine du Valat de Ramel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

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Animations équestres, village des enfants, inauguration du Centre Ressources Bien-Être Équin et Transmission, …

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