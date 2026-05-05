Festival de la Mob, Salindres, Salindres

Festival de la Mob Samedi 13 juin, 16h00 Salindres Gard

20 € par équipe (2 ou 3 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

Organisé par Festivités Loisirs, Moto Club et le Comité des Fêtes.

Dossier d’inscription disponible en mairie et sur www.ville-salindres.fr

Salindres 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« link »: « https://ville-salindres.fr/festival-de-la-mob-2/ »}]

Départ des 3h d’endurance en Mob à 17h. Animations en parallèle.