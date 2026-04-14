Atelier informatique, Médiathèque de Salindres, Salindres
Atelier informatique, Médiathèque de Salindres, Salindres samedi 30 mai 2026.
Atelier informatique Samedi 30 mai, 10h00 Médiathèque de Salindres Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00
Animé par Carine Gleyzon.
Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]
Pour apprendre à utiliser les moteurs de recherches. Informatique Atelier
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