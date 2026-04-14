Exposition « Mangeons bon, mangeons bien », Maison de la Figue, Vézénobres
Exposition « Mangeons bon, mangeons bien », Maison de la Figue, Vézénobres mardi 16 juin 2026.
Exposition « Mangeons bon, mangeons bien » 16 juin – 3 septembre Maison de la Figue Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T09:30:00+02:00 – 2026-06-16T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-03T14:00:00+02:00 – 2026-09-03T17:30:00+02:00
À travers 6 modules composés de 11 panneaux au total, les jeunes visiteurs sont invités à comprendre, de manière ludique et accessible, les liens entre alimentation, agriculture et impact environnemental.
Le parcours s’organise autour de grandes thématiques :
- L’alimentation
- Les productions agricoles gardoises et les signes de qualité
- Pour une agriculture durable
- Pesticides : invisibles et toxiques
- Du produit brut au produit fini
- Où me fournir ?
- L’impact sur le climat
Une exposition interactive et éducative pour sensibiliser les plus jeunes aux choix alimentaires et à leurs conséquences, tout en leur donnant des clés pour devenir des consommateurs éclairés.
Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondelafigue.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 83 62 02 »}]
Cette exposition pédagogique aborde les enjeux d’une alimentation locale, de qualité, respectueuse de l’environnement et de la santé. Elle a été conçue par la FD CIVAM du Gard. Patrimoine Village médiéval
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