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Théâtre : “Au voleur”, Place Fay Peraut, Vézénobres

Théâtre : “Au voleur”, Place Fay Peraut, Vézénobres

Théâtre : “Au voleur”, Place Fay Peraut, Vézénobres samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place Fay Peraut

Adresse : Montée du temple, 30360 Vézénobres

Ville : 30360 Vézénobres

Département : Gard

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Participation au chapeau

Théâtre : “Au voleur” Samedi 27 juin, 20h30 Place Fay Peraut Gard

Participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Place Fay Peraut Montée du temple, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Avec la troupe Callysphère Théâtre. Théâtre Spectacle

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