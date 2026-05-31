Théâtre : “Au voleur”, Place Fay Peraut, Vézénobres

Théâtre : “Au voleur” Samedi 27 juin, 20h30 Place Fay Peraut Gard

Participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Place Fay Peraut Montée du temple, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie

Avec la troupe Callysphère Théâtre. Théâtre Spectacle