Théâtre : “Au voleur”, Place Fay Peraut, Vézénobres
Théâtre : “Au voleur”, Place Fay Peraut, Vézénobres samedi 27 juin 2026.
Théâtre : “Au voleur” Samedi 27 juin, 20h30 Place Fay Peraut Gard
Participation au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Place Fay Peraut Montée du temple, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Avec la troupe Callysphère Théâtre. Théâtre Spectacle
À voir aussi à Vézénobres (Gard)
- Concert de fin d’année, Salle Charles Pagès, Vézénobres 5 juin 2026
- Rendez-Vous aux Jardins, Maison de la Figue, Vézénobres 6 juin 2026
- Rallye touristique, Champ de Foire, Vézénobres 7 juin 2026
- Portes ouvertes à l’aérodrome de Deaux, Aérodrome d’Alès-Deaux, Vézénobres 14 juin 2026
- Exposition « Mangeons bon, mangeons bien », Maison de la Figue, Vézénobres 16 juin 2026