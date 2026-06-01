Concert de fin d’année, Salle Charles Pagès, Vézénobres
Concert de fin d’année, Salle Charles Pagès, Vézénobres vendredi 5 juin 2026.
Concert de fin d’année Vendredi 5 juin, 17h30 Salle Charles Pagès Gard
04 66 92 20 80
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Présentation d’une page de l’aventure pianistique des élèves.
Le concert de fin d’année marque l’aboutissement d’une saison de travail, de découvertes et de progrès réalisés avec passion et exigence.
Salle Charles Pagès Chemin du Stade, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Site de Vézénobres – Classe de Vanessa Galtier-Espana, piano piano conservatoire Maurice André
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