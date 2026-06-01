Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes à l’aérodrome de Deaux, Aérodrome d’Alès-Deaux, Vézénobres

Portes ouvertes à l’aérodrome de Deaux, Aérodrome d’Alès-Deaux, Vézénobres

Portes ouvertes à l’aérodrome de Deaux, Aérodrome d’Alès-Deaux, Vézénobres dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Aérodrome d’Alès-Deaux

Adresse : 30360 Deaux

Ville : 30360 Vézénobres

Département : Gard

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Portes ouvertes à l’aérodrome de Deaux Dimanche 14 juin, 10h00 Aérodrome d’Alès-Deaux Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Organisées par l’aéroclub d’Alès et des Cévennes.

Buvette et restauration rapide.

Aérodrome d’Alès-Deaux 30360 Deaux Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 83 56 18 »}]
Visite des avions et vols de découverte.

À voir aussi à Vézénobres (Gard)