Portes ouvertes à l’aérodrome de Deaux, Aérodrome d’Alès-Deaux, Vézénobres
Portes ouvertes à l’aérodrome de Deaux, Aérodrome d’Alès-Deaux, Vézénobres dimanche 14 juin 2026.
Portes ouvertes à l’aérodrome de Deaux Dimanche 14 juin, 10h00 Aérodrome d’Alès-Deaux Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Organisées par l’aéroclub d’Alès et des Cévennes.
Buvette et restauration rapide.
Aérodrome d’Alès-Deaux 30360 Deaux Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 83 56 18 »}]
Visite des avions et vols de découverte.
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