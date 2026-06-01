Rendez-Vous aux Jardins, Maison de la Figue, Vézénobres

Rendez-Vous aux Jardins 6 et 7 juin Maison de la Figue Gard

Tarif spécial : 3 € / Gratuit -6 ans (sur réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Dans le cadre de « Rendez-Vous aux Jardins », la Maison de la Figue, à Vézénobres, vous invite à découvrir le verger-conservatoire, créé en 2000 en partenariat avec le Conservatoire botanique national de Porquerolles. Sur 2 hectares, près de 1 000 figuiers représentant une centaine de variétés témoignent de l’histoire millénaire de cet arbre emblématique.

Une visite guidée du verger vous invite à découvrir et mieux comprendre ce patrimoine végétal.

Une randonnée botanique sera également proposée autour de Vézénobres, à la découverte de la flore locale le long du circuit « Les sources Payre et Mayre ». Distance 4,6 km, accessible à tous.

Samedi 6 et dimanche 7 juin

Visite guidée du verger à 10h30 (durée 1h30)

Randonnée botanique à 15h (durée 2h)

Tarif spécial : 3 € / Gratuit -6 ans (sur réservation)

La Maison de la Figue est ouverte en visite libre, avec possibilité de dégustation en supplément (5€).

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondelafigue.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maisondelafigue.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466836202 »}]

Participez à l’événement « Rendez-Vous aux Jardins » à Vézénobres, sous le thème de la figue et du figuier. Nature Patrimoine