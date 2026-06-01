Rallye touristique, Champ de Foire, Vézénobres

Rallye touristique Dimanche 7 juin, 12h00 Champ de Foire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie

Arrivée d’un convoi d’une centaine de véhicules d’exception. Automobile Voiture