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Rallye touristique, Champ de Foire, Vézénobres

Rallye touristique, Champ de Foire, Vézénobres

Rallye touristique, Champ de Foire, Vézénobres dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Champ de Foire

Adresse : Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres

Ville : 30360 Vézénobres

Département : Gard

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Rallye touristique Dimanche 7 juin, 12h00 Champ de Foire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Champ de Foire Ancienne Route de Nîmes, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie
Arrivée d’un convoi d’une centaine de véhicules d’exception. Automobile Voiture

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