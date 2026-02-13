Journées européennes du patrimoine, Maison de la Figue, Vézénobres

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Maison de la Figue Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au programme : visites guidées, ateliers et animations pour tous les publics.

Venez découvrir l’histoire, les savoir-faire et le patrimoine autour de la figue, au cœur du village médiéval et de son cadre exceptionnel. L’histoire médiévale du village sera également évoquée à travers les visites et les temps d’échange.

Programme détaillé et informations pratiques à venir.

Réservez dès maintenant votre week-end.

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com

