Journées européennes du patrimoine, Maison de la Figue, Vézénobres

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Maison de la Figue Gard
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Au programme : visites guidées, ateliers et animations pour tous les publics.
Venez découvrir l’histoire, les savoir-faire et le patrimoine autour de la figue, au cœur du village médiéval et de son cadre exceptionnel. L’histoire médiévale du village sera également évoquée à travers les visites et les temps d’échange.
Programme détaillé et informations pratiques à venir.
Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « phone », « value »: « 0466836202 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelafigue.com »}]
