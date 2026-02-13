La Figoulade, fête de la figue de Vézénobres, Maison de la Figue, Vézénobres

La Figoulade, fête de la figue de Vézénobres 22 et 23 août Maison de la Figue Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T09:00:00+02:00 – 2026-08-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T09:00:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00

Marché gourmand et artisanal autour de la figue fraîche

Rencontre avec des producteurs, transformateurs, pépiniéristes et artisans

Découverte de créations locales : confitures, sirops, infusions, pâtisseries, objets artisanaux…

Plus d’infos à venir mais bloquez d’ores et déjà votre week-end

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com

Le rendez-vous des amateurs de figues fraîches et de produits artisanaux. Patrimoine Marché