Repair Café, La Combine, La Grand-Combe

Repair Café Mercredi 17 juin, 15h00 La Combine Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Proposé par l’association Cultivons-nous.

La Combine Avenue Nelson Mandela, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 20 77 65 »}]

Pour réparer les petits objets du quotidien.