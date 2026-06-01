Repair Café, La Combine, La Grand-Combe
Repair Café, La Combine, La Grand-Combe mercredi 17 juin 2026.
Repair Café Mercredi 17 juin, 15h00 La Combine Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00
Proposé par l’association Cultivons-nous.
La Combine Avenue Nelson Mandela, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 20 77 65 »}]
Pour réparer les petits objets du quotidien.
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