« Cis-tem Error » de Nadim Bahsoun, LA DÉTER, La Grand-Combe
« Cis-tem Error » de Nadim Bahsoun, LA DÉTER, La Grand-Combe vendredi 16 octobre 2026.
« Cis-tem Error » de Nadim Bahsoun Vendredi 16 octobre, 20h30 LA DÉTER Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00
L’artiste Libanais Nadim Bahsoun, invite le public à une déambulation performative et participative, à travers laquelle le mouvement devient le miroir de multiples parcours de migrations et de déplacements, retraçant sa quête persistante et obsessive à la recherche d’un sentiment de sécurité perdu. Invoquant sa grand-mère Ãmina, figure anti-patriarcale et anti-coloniale issue du Sud Liban et son puissant don de conteuse, l’artiste fait une ode à la famille, à la transmission intergénérationelle, à la résistance et à la force de l’existence queer: une réponse à un monde où les violences, les systèmes de domination et de pouvoir imposent à nouveau aujourd’hui à son territoire la guerre, l’occupation, la destruction et le déplacement…
LA DÉTER 1 AVENUE DU PONT LA GRAND COMBE La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie https://ladeter.org [{« type »: « link », « value »: « https://ladeter.org »}]
L’artiste Libanais Nadim Bahsoun, invite le public à une déambulation performative et participative, à travers laquelle le mouvement devient le miroir de multiples parcours de migrations et de sa et…
© Nadim Bahsoun
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