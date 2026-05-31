Limitless » de Mohanad Smama Vendredi 16 octobre, 19h00 LA DÉTER Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:45:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:45:00+02:00

Limitless est une création chorégraphique qui, à partir de la fusion de la danse contemporaine et du dabke danse traditionnelle palestinienne, porte le parcours d’un corps marqué par la guerre, en quête de survie, de mémoire et de libération. Pensé comme une expérience immersive, il invite le public à partager un parcours sensoriel où les épreuves deviennent mouvement et résistance.

LA DÉTER 1 AVENUE DU PONT LA GRAND COMBE La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie https://ladeter.org [{« type »: « link », « value »: « https://ladeter.org »}]

Limitless est une création chorégraphique qui, à partir de la fusion de la danse contemporaine et du dabke danse traditionnelle palestinienne, porte le parcours d’un corps marqué par la guerre, en de…

© Cristina Isabel Rivera