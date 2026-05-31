Les 180 ans de La Grand-Combe, La Grand-Combe, La Grand-Combe

Les 180 ans de La Grand-Combe Dimanche 21 juin, 09h00 La Grand-Combe Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Née de l’exploitation minière, La Grand-Combe a été érigée en commune le 17 juin 1846 avant de devenir chef-lieu de canton en 1858. Construite autour de la mine, la ville a longtemps vécu au rythme des “mans negro, pan blan” (mains noires, pain blanc), dont l’héritage reste profondément inscrit dans l’identité grand-combienne.

Aujourd’hui encore, cette mémoire est mise à l’honneur à travers la Maison du Mineur, véritable lieu de transmission de l’histoire du bassin minier cévenol. Mais loin de se tourner uniquement vers son passé, La Grand-Combe affirme aussi sa volonté de se réinventer et de construire l’avenir.

Ville de caractère au cœur des Cévennes, La Grand-Combe s’appuie sur un tissu associatif particulièrement dynamique, une vie culturelle riche et de nombreuses initiatives locales qui participent à son attractivité.

Cette identité cévenole s’exprime également au quotidien à travers les marchés traditionnels qui animent le centre-ville. Sous les platanes de l’esplanade Jean-Jaurès, habitants et visiteurs se retrouvent chaque mercredi et samedi matin autour des saveurs du terroir.

Entre patrimoine, traditions cévenoles, nature préservée et dynamisme local, La Grand-Combe entend faire de cet anniversaire des 180 ans un moment fédérateur, reflet de son identité et de son ambition pour les années à venir.

La Grand-Combe 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie

La Grand-Combe célébrera les 180 ans de sa création lors d’une grande journée festive placée sous le signe de l’histoire, du partage et de l’avenir.