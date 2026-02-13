Conférence « L’église Notre Dame de l’Immaculée Conception de la Grand’Combe, entrez dans les secrets et les trésors de l’édifice » par André ALBEROLA Vendredi 25 septembre, 18h00 Maison du Mineur Gard

Entrée libre

L’église de la Grand’Combe est édifiée en 1864 au cœur de la ville par la Compagnie des Mines.

André Alberola reviendra en détail sur les caractéristiques architecturales de cette immense église d’entreprise, avec toute la magnificence qui entoure l’édifice, son mobilier, ses vitraux, son orgue signé Vincent Cavaillé-Coll.

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]

Participez au cycle de conférences « Les vendredis savants du Puits » à la Maison du Mineur et découvrez des thématiques scientifiques ou culturelles à travers des rencontres enrichissantes. conférence