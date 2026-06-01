« Chanter le geste » de Dalila Khatir, La Combine, La Grand-Combe
« Chanter le geste » de Dalila Khatir, La Combine, La Grand-Combe samedi 17 octobre 2026.
« Chanter le geste » de Dalila Khatir Samedi 17 octobre, 12h30 La Combine Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T12:30:00+02:00 – 2026-10-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T12:30:00+02:00 – 2026-10-17T13:00:00+02:00
Le projet «Chanter le geste» part d’un geste simple : pétrir la pâte. Un geste transmis de main en main, qui a toujours porté une voix. Autour de ce mouvement se tissaient des chants traditionnels algériens -des chants de femmes, de travail, de partage. Ils rythmaient la journée, soulageaient la fatigue, liaient les corps dans une respiration commune. Aujourd’hui je voudrais réactiver ce dialogue entre geste et voix.
La Combine Rue de la pise la grand combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ladeter.org »}]
Le projet «Chanter le geste» part d’un geste simple : pétrir la pâte. Un geste transmis de main en main, qui a toujours porté une voix. Autour de ce mouvement se tissaient des chants traditionnels de…
© Dalila Khatir
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