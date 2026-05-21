10e Fête du Livre Jully
10e Fête du Livre Jully dimanche 9 août 2026.
Jully
10e Fête du Livre
Butte du château Jully Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
L’Association pour la Sauvegarde et l’Animation du Château de Jully organise sa 10e fête du livre sur la butte du château, 2 rue Sainte-Hombeline (accès par D 953 à 10 km d’Ancy-le-Franc) le dimanche 9 août 2026 de 10 à 18 h. .
Butte du château Jully 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 42 49 54 claude.garino@gmail.com
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English : 10e Fête du Livre
L’événement 10e Fête du Livre Jully a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois