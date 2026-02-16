Festival des grands-parents La Ruche Sens
Festival des grands-parents La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne 2026-02-16 2026-02-16
Festival des grands-parents La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne 2026-02-16 2026-02-16
Quand le Japon s’invite dans vos bibliothèques Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne 2026-02-16 2026-02-16
Vacansport Champignelles Salle multisports Champignelles Yonne 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16
Balad'Santé avec Rando Pleine Nature Place Albert Camus Parking en face de la mairie Villeblevin Yonne 2026-02-17 14:00:00 2026-02-17
Atelier Figures feutrées Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne 2026-02-18 10:00:00 2026-02-18
Activités sportives Salle des fêtes du couvent Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18
Soirée jeux Le Moulin de Vermenton Vermenton Yonne 2026-01-30 19:00:00 2026-01-30
Stage de poterie Atelier de céramique 2 Rue de la Tour Boileau Toucy Yonne 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18
Carnaval Salle des associations et cour de la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18
Après-midi Loup Garou Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18
Train de Carnaval Avenue de la Gare Toucy Yonne 2026-02-25 15:00:00 2026-02-25
Conférence sur L’agonie du Christ au jardin des oliviers de Guido Reni Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne 2026-02-18 18:30:00 2026-02-18
Stage gravure parents enfants La Métairie Bruyère Centre d'art Graphique Parly Yonne 2026-02-19 14:00:00 2026-02-19
Sortie ornithologique parking de la salle des fêtes Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne 2026-02-19 14:00:00 2026-02-19
Sortie ornithologique à Sainte-Colombe-sur-Loing Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne 2026-02-19 14:00:00 2026-02-19
Something Jazz Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne 2026-02-20 18:00:00 2026-02-20
Carnaval de Rio Bowling de Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens Yonne 2026-02-20 19:00:00 2026-02-20
Soirée Nouvel-An Chinois Les P'tits Crus 18 Grande Rue Chemilly-sur-Serein Yonne 2026-02-20 19:00:00 2026-02-20
Nocturne à l'abbaye et orgue Avenue de l'Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny Yonne 2026-01-23 19:00:00 2026-01-23
Train du Carnaval Route de Coutarnoux Massangis Yonne 2026-02-21 2026-02-21