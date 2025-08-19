Gaston Couté Festival La Reverdie 2026

Salle des fêtes Véron Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Dans le cadre du Festival La Reverdie, accueillis par la Médiathèque Joëlle Brière, Obsidienne et Yves Jambu explorent l’œuvre du poète Gaston Couté, à la salle des fêtes de Véron le jeudi 11 juin à 19h, pour un concert de Chansons pacifistes du Moyen-Âge à nos jours.

Obsidienne est habitué à côtoyer l’ancien français ; la langue beauceronne de Couté nous est familière et nous interpelle… C’est un immense poète qui se cache modestement derrière ses racines. Gaston Couté nous fait prendre conscience que la civilisation ne change qu’en surface. L’arme nucléaire a remplacé l’épée ou le fusil à poudre. La musique adoucit les mœurs, dit-on, la preuve la Marseillaise ! … Alors laissez-vous attendrir par nos rondeaux du Moyen Age, un temps pas si obscur, écoutez les chansons de nos récents trouvères Gaston Couté,… Swingue troubadour ! .

Salle des fêtes Véron 89510 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 67 27 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gaston Couté Festival La Reverdie 2026

L’événement Gaston Couté Festival La Reverdie 2026 Véron a été mis à jour le 2026-03-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)