Concert Les âges de la guitare 500 Ans de Musique , par Douglas Goodhart Musée de Sens Sens

Sens

Concert Les âges de la guitare 500 Ans de Musique , par Douglas Goodhart

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Les Ages de la Guitare 500 Ans de Musique, débutant en 1528 à la Renaissance, nous transporte à travers les époques baroque, classique, romantique et contemporaine, au travers de l’œuvre de dix compositeurs.

Le concert sera interprété sur deux instruments historiques, illustrant l’évolution de la forme de la guitare et de sa musique, de 1528 à la Renaissance. Après le concert, Douglas Goodhart invitera le public à s’approcher pour admirer, à la loupe, la magnifique rosace de sa guitare, un univers miniature entièrement composé de pixels de bois d’un demi-millimètre, une véritable œuvre d’art !

Venez passer un après-midi divertissant !

Douglas Goodhart a débuté sa carrière musicale comme professeur de musique à San Diego State University, en Californie, et a dirigé le Centre des Musiques du Monde à Kansas City. Disciple de Célin Romero (membre de la famille royale de la guitare espagnole), M. Goodhart a joué avec certains des plus grands musiciens du monde, parmi lesquels Alan Jabbour, David Page, Abubakari Lunna Wombie, Gideon Foli Alorwoyie, Goldman Thibadeaux, Turlach Boylan et Angélique Boudeville. Il réside actuellement à Sens, en France. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

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English : Concert Les âges de la guitare 500 Ans de Musique , par Douglas Goodhart

L’événement Concert Les âges de la guitare 500 Ans de Musique , par Douglas Goodhart Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)