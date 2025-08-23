Come Bach Théâtre municipal Sens

Come Bach Théâtre municipal Sens vendredi 22 mai 2026.

Come Bach

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22

2026-05-22

1er FESTIVAL VOIX EN LIBERTÉ

Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes jusqu’au bout des doigts, se jettent à l’eau dans un concert insolite autour du Dieu des musiciens BACH !

Voix Anne Baquet
Piano Claude Collet ou Christine Fonlupt
Contrebasse Amandine Dehant ou Jeanne Bonnet
Haut-bois et cor anglais Anne Régnier ou Ariane Bacquet
Mise en scène Gérard Rauber

Production, diffusion Le Renard   .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00 

