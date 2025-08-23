Come Bach Théâtre municipal Sens
Come Bach Théâtre municipal Sens vendredi 22 mai 2026.
Come Bach
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-05-22 20:30:00
2026-05-22
1er FESTIVAL VOIX EN LIBERTÉ
Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes jusqu’au bout des doigts, se jettent à l’eau dans un concert insolite autour du Dieu des musiciens BACH !
Voix Anne Baquet
Piano Claude Collet ou Christine Fonlupt
Contrebasse Amandine Dehant ou Jeanne Bonnet
Haut-bois et cor anglais Anne Régnier ou Ariane Bacquet
Mise en scène Gérard Rauber
Production, diffusion Le Renard .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
