Come Bach Théâtre municipal Sens

Come Bach Théâtre municipal Sens vendredi 22 mai 2026.

Come Bach

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

2026-05-22

1er FESTIVAL VOIX EN LIBERTÉ

Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes jusqu’au bout des doigts, se jettent à l’eau dans un concert insolite autour du Dieu des musiciens BACH !

Voix Anne Baquet

Piano Claude Collet ou Christine Fonlupt

Contrebasse Amandine Dehant ou Jeanne Bonnet

Haut-bois et cor anglais Anne Régnier ou Ariane Bacquet

Mise en scène Gérard Rauber

Production, diffusion Le Renard .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

