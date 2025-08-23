Moteur … on chante ! Théâtre Sens

Moteur … on chante ! Théâtre Sens jeudi 21 mai 2026.

Moteur … on chante !

Théâtre 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

2026-05-21

1er FESTIVAL VOIX EN LIBERTÉ

NOUVEAUTÉ

Le Festival de la Voix créé par Françoise Galais et l’association ARDEV change de nom et intègre la saison officielle du Théâtre sous l’étendard des Voix en liberté

Destiné à tous les publics amoureux de toutes les voix, de l’opérette à l’opéra, en passant par le music-hall et la chanson française (ou pas), il souhaite donner à entendre et à voir, sans exclusive ni chapelle, des récitals, spectacles et concerts ouverts à chacune et chacun, toutes générations confondues, invariablement populaires, systématiquement joyeux, inventifs, toniques.

Le programme se déclinera en 4 dates, 4 spectacles pour autant d’ambitions

-Donner à entendre les jeunes talents émergents encadrés par des professionnels confirmés

-Valoriser les talents locaux

-Associer amateurs engagés et professionnels au long cours

-Accueillir un spectacle tête d’affiche , vitrine de l’édition

Pour ouvrir le bal des Têtes d’affiche en liberté , il nous fallait des inclassables, des touche-à-tout de génie, des talents aussi incontestables que drôles, légèrement déjantés le brillantissime quartet féminin emmené par la formidable Anne Baquet s’imposait sans conteste avec leur dernier opus qui a triomphé à Paris, la saison dernière Come Bach !

Mais ce festival c’est aussi et évidemment, un temps de convivialité et d’échange avec les spectateurs.

Ainsi chaque représentation se conclura par un buffet/rencontre avec les artistes.

C’est également une politique tarifaire accessible, populaire, attractive.

Françoise Galais et Didier Weill (Direction/Programmation)

De Broadway à Paris, en cinéma et en chansons

Les scènes cultes du cinéma, chantées et jouées sur scène.

Comédien, chanteur Yves Jambu

Chanteuse Michèle Desumeur

Pianiste Fabrice Boulanger

Mise en scène Françoise Galais .

Théâtre 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

