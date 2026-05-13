Concert de Penny Lies, Musée de Sens, Sens

Concert de Penny Lies Samedi 23 mai, 18h30 Musée de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Une guitare et une voix dans le jardin de l’Orangerie illuminé pour l’occasion. Penny lies nous embarque dans son monde intimiste, à la croisée de la pop et de la folk.

Penny ne ment pas: elle chante les couleurs vives et sombres de la vie, la douceur d’une main tendue, ses rêves éveillés.

À la fois singulier et universel, l’univers de Penny lies est une ode aux larmes d’hier et aux rires d’aujourd’hui, un cri du cœur cousu d’une pincée de légèreté.

C’est une voix et une guitare qui se plaisent à nous bal(l)ader dans les contrées douces de son autrice-compositrice, qui nous touchent parce qu’elles dialoguent avec nos âmes et jouent avec nos psychés.

Musée de Sens 135 rue des déportés et de la résistance, 89100 Sens, France Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386644622 https://musee-sens.fr Art religieux, notamment soieries et orfèvrerie, la collection archéologique gallo-romaine locale, peintures du XVIe au XIXe siècles et sculptures du Moyen-Age à la Renaissance. Collection Lucien et Fernande Marrey : depuis 2002 l’importante collection Lucien et Fernande Marrey (environ 80 oeuvres). Parmi ce remarquable ensemble, il faut signaler des peintures flamandes (Peter Brueghel, Abel Grimer), des paysages du XIXe (Eugène Boudin, Jongkind), et un grand tableau de Watteau de Lille, une des rares œuvres de ce peintre exposée en dehors de Lille et Valenciennes. Autour de deux sculptures de Rodin, est également présenté un ensemble, unique dans les musées de France, de meubles de Raymond Subes et de céramiques de Mayodon. Gare de Sens à 17 min à pied des Musées de Sens.

Une guitare et une voix dans le jardin de l’Orangerie illuminé pour l’occasion. Penny lies nous embarque dans son monde intimiste, à la croisée de la pop et de la folk.

©Dorothée Noël