Le temps des histoires Médiathèque La Ruche Sens

Le temps des histoires

Médiathèque La Ruche 7 Rue Maréchal De Lattre de Tassigny Sens Yonne

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-04-29 15:30:00

2026-02-25 2026-03-11 2026-04-29 2026-05-13 2026-06-24 2026-09-23

Lectures pour les 4-10 ans, les mercredis de 14h30 à 15h30…

Tous les mercredis, en alternance à la médiathèque Jean-Christophe Rufin et à la bibliothèque des Champs-Plaisants, une bibliothécaire vous entraînera sur la route des histoires… .

Médiathèque La Ruche 7 Rue Maréchal De Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 bibliothequeannexe@mairie-sens.fr

