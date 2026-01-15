Le temps des histoires Médiathèque La Ruche Sens
Le temps des histoires Médiathèque La Ruche Sens mercredi 25 février 2026.
Le temps des histoires
Médiathèque La Ruche 7 Rue Maréchal De Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-04-29 15:30:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-03-11 2026-04-29 2026-05-13 2026-06-24 2026-09-23
Lectures pour les 4-10 ans, les mercredis de 14h30 à 15h30…
Tous les mercredis, en alternance à la médiathèque Jean-Christophe Rufin et à la bibliothèque des Champs-Plaisants, une bibliothécaire vous entraînera sur la route des histoires… .
Médiathèque La Ruche 7 Rue Maréchal De Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 bibliothequeannexe@mairie-sens.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le temps des histoires
L’événement Le temps des histoires Sens a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Sens et Sénonais