CinéKino, de l’Association Franco-Allemande de Sens, vous propose le lundi 1er Juin 2026 au cinéma Confluences à 20h.15 le film « Au rythme de Vera », Cinéma Confluences, Sens

CinéKino, de l’Association Franco-Allemande de Sens, vous propose le lundi 1er Juin 2026 au cinéma Confluences à 20h.15 le film « Au rythme de Vera » Lundi 1 juin, 20h15 Cinéma Confluences Yonne

Adhérents : 5.50€ Non Adhérents : 7.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T20:15:00+02:00 – 2026-06-01T22:45:00+02:00

Fin : 2026-06-01T20:15:00+02:00 – 2026-06-01T22:45:00+02:00

CinéKino__, le ciné-club de l’Association Franco-Allemande, vous propose, pour la dernière séance de cette saison, le lundi 1er Juin 2026 au cinéma Confluences à 20h.15, un film d’Ido Fluk sorti en 2025, « Au rythme de Vera » :

E_n 1975, à Cologne,_ Vera Brandes__, une jeune femme de 18 ans, va défier les conventions, s’opposer à ses parents et prendre tous les risques pour réaliser son rêve : organiser un concert de Keith Jarrett à l’Opéra de Cologne.

C’est une histoire vraie, basée sur cette audace et cette détermination, qui vont donner naissance, malgré tous les obstacles et contre toute attente,à l’un des plus beaux enregistrements du XXe siècle : « Das Köln Konzert » (Le Concert de Cologne).

Au lieu d’un biopic habituel, le film, réalisé en 2025 par Ido Fluk, cinéaste né en Israël, suit, à un rythme très soutenu, les coulisses d’une organisation hors normes centrée sur la passion et la tenacité de cette adolescente.

Fluk voulait raconter l’histoire du Köln Konzert sous une approche particulière, à travers la personnalité de Vera Brandes, qui était au cœur de l’événement, et non à travers Keith Jarrett, légende du jazz. Le disque qui sortira du concert de 1975 deviendra LE best-seller des disques de jazz (près de 4 millions d’albums vendus), alors que Jarrett, la veille du concert encore, refusait de jouer tant le piano était mauvais !

Le jazz, grâce au groupe Catz Trio, ouvrira cette séance exceptionnelle, prélude musical aux images d’un film qui rend hommage aux personnalités comme Vera dont l’énergie méconnue ont rendu possible ce qui semblait irréalisable…

Cinéma Confluences Place jean-pierre Pincemin 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « claude.arbona@sfr.fr »}]

Film « Au rythme de Vera » (2025) en VO sous-titrée CinéKino confluences