Les temps des histoires Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Les temps des histoires Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens mercredi 3 juin 2026.
Sens
Les temps des histoires
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03 15:30:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-07-01 2026-09-09
Lectures pour les 4-10 ans, les mercredis de 14h30 à 15h30…
Un mercredi par mois à la médiathèque Jean-Christophe Rufin une bibliothécaire vous entraînera sur la route des histoires… .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr
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English : Les temps des histoires
L’événement Les temps des histoires Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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