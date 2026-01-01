Les folies manuelles Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Les folies manuelles

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2026-01-06 14:00:00

fin : 2026-01-09 16:00:00

2026-01-06 2026-01-09

Venez découvrir la récup’ Créative !

Le principe est simple on récupère et on fait travailler nos mains au service de notre imagination, sans contrainte.

A vos idées ! .

