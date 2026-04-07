Concert des élèves Théâtre municipal Sens

Sens

Concert des élèves

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Concert les élèves des classes de pratiques collectives du conservatoire du Grand Sénonais (évaluation de fin de cycle).

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 67 91 95

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English : Concert des élèves

L’événement Concert des élèves Sens a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais