Conte musical médiéval Festival La Reverdie 2026 et CLEA du Grand Sénonais Salle de la poterne Sens

Conte musical médiéval Festival La Reverdie 2026 et CLEA du Grand Sénonais

Salle de la poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Dans le cadre du festival La Reverdie et du CLEA du Grand Sénonais, Obsidienne et la Cie En forme de poire accompagnent les enfants de la classe de CE2-CM1-CM2 de l’école d’Etigny (enseignante Agnès Gateau) pour un conte musical médiéval original ! Ce spectacle est la restitution du travail mener lors de plusieurs ateliers depuis février. Rendez-vous mardi 12 mai à 20h, salle de la poterne à Sens. .

Salle de la poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ensemble.obsidienne@orange.fr

