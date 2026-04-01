Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Quelle crise de la démocratie ? Place Jean-Pierre Pincemin Sens

Conférence Quelle crise de la démocratie ? Place Jean-Pierre Pincemin Sens jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Place Jean-Pierre Pincemin

Adresse : Cinéma Confluences Sens

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Conférence Quelle crise de la démocratie ?

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences Sens Sens Yonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:15:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Conférence-débat par Marcel Gauchet philosophe et historien directeur d’études émérite à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Le constat fait unanimité la démocratie va mal.
Son fonctionnement suscite une profonde frustration chez un grand nombre de citoyens.
Faut-il pour autant parler d’une crise ?
Après tout, personne ne propose de la renverser pour la remplacer par un régime supérieur, comme ce fut le cas au XXème siècle avec les totalitarismes. Alors quelle crise ? Si, le terme doit néanmoins être maintenu.
Répondre à la question demande de replacer la situation actuelle dans la perspective des transformations du monde et de nos sociétés à l’œuvre depuis ne cinquantaine d’années.   .

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   cercle.condorcet.sens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Quelle crise de la démocratie ? Sens a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Sens (Yonne)