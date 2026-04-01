Conférence Quelle crise de la démocratie ? Place Jean-Pierre Pincemin Sens

Sens

Conférence Quelle crise de la démocratie ?

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences Sens Sens Yonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:15:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Conférence-débat par Marcel Gauchet philosophe et historien directeur d’études émérite à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Le constat fait unanimité la démocratie va mal.

Son fonctionnement suscite une profonde frustration chez un grand nombre de citoyens.

Faut-il pour autant parler d’une crise ?

Après tout, personne ne propose de la renverser pour la remplacer par un régime supérieur, comme ce fut le cas au XXème siècle avec les totalitarismes. Alors quelle crise ? Si, le terme doit néanmoins être maintenu.

Répondre à la question demande de replacer la situation actuelle dans la perspective des transformations du monde et de nos sociétés à l’œuvre depuis ne cinquantaine d’années. .

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cercle.condorcet.sens@gmail.com

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L’événement Conférence Quelle crise de la démocratie ? Sens a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Sens et Sénonais