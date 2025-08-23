Madame Bovary en plus drôle et moins long Théâtre municipal Sens

Madame Bovary en plus drôle et moins long

Théâtre municipal Sens

Début : 2026-04-21 18:30:00

2026-04-21

Deux jeunes femmes décalées et très drôles reviennent sur l’un des plus grands romans de la littérature.

Leur objectif vous raconter Madame Bovary sans vous faire vivre la moindre seconde d’ennui. Mission acceptée !

Et il y en aura pour tout le monde…

Pour toi, qui à l’époque, as terriblement souffert à sa lecture.

Pour toi, qui ne l’as pas lu, mais qui rêves de briller en société.

Pour toi, qui doutes c’est Balzac ou Zola ?

Pour toi, l’amoureux de Flaubert, qui tolères qu’on parle de lui avec humour.

De et avec Camille Broquet et Marion Pouvreau

Mise en sçène Edward Decesari

Production Le Monde au Balcon .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

