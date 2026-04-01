Film « Une enfance allemande – Ile d’Amrum, 1945 » (2025) de Fatih Akin au cinéma Confluences de Sens lundi 27 Avril 2026 à 20h. (VO sous-titrée) Cinéma Confluences Sens Lundi 27 avril, 20h00 Adhérents : 5.50€ Non Adhérents : 7.50€

Film « Une enfance allemande – Ile d’Amrum, 1945 » de Fatih Akin, à Sens

_**CinéKino,**_ le ciné-club de l’_Association Franco-Allemande de Sens_, présente « **Une enfance allemande – Ile d’Amrum , 1945** » (2025), film de _**Fatih Akin**_, au cinéma **Confluences de Sens le lundi 27 Avril 2026 à 20h.** (V.O. sous-titrée).

Le film nous décrit, à la manière d’un conte initiatique, la vie de Nanning sur l’île d’Amrum dans la mer du Nord. Nanning est un garçon de 12 ans très perturbé par les dernières semaines de la guerre avant qu’un secret de famille ne vienne bouleverser la paix encore fragile revenue sur l’île.

Ce film est né des souvenirs d’un acteur allemand présent dans plusieurs grands films de Rainer Werner Fassbinder, et qui est mort en novembre 2025 : Hark Bohm.

Né en 1939, Bohm avait vécu enfant la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur l’île d’Amrum. A la fin de sa vie, se sentant affaibli, il demanda à Fatih Akin, son grand ami, de mettre en images cette enfance particulière.

Fatih Akin, malgré la dureté de son sujet, en a fait une sorte de conte initiatique sur l’innocence et les illusions de l’enfance.

Le film sera suivi d’une discussion-débat, participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-27T22:30:00.000+02:00

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claude.arbona@sfr.fr

Cinéma Confluences Place jean-pierre Pincemin 89100 Sens Sens 89100 Yonne



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