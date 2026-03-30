Foire de Sens

Centre-ville de Sens Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-29

Chaque année pendant 5 jours les boulevards du centre-ville accueillent près de 350 exposants et une fête foraine ! La ville est métamorphosée et bat pendant quelques jours au rythme de la Foire. Sens en pleine effervescence ! .

Centre-ville de Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Foire de Sens

L’événement Foire de Sens Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais