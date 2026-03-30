Foire de Sens Sens
Foire de Sens Sens mercredi 29 avril 2026.
Foire de Sens
Centre-ville de Sens Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-29
Chaque année pendant 5 jours les boulevards du centre-ville accueillent près de 350 exposants et une fête foraine ! La ville est métamorphosée et bat pendant quelques jours au rythme de la Foire. Sens en pleine effervescence ! .
Centre-ville de Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Foire de Sens
L’événement Foire de Sens Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais
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