Foire de Sens Sens

Foire de Sens Sens mercredi 29 avril 2026.

Foire de Sens

Centre-ville de Sens Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-04-29

Chaque année pendant 5 jours les boulevards du centre-ville accueillent près de 350 exposants et une fête foraine ! La ville est métamorphosée et bat pendant quelques jours au rythme de la Foire. Sens en pleine effervescence !   .

Centre-ville de Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Foire de Sens

L’événement Foire de Sens Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais

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