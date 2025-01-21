Agence d’Attractivité Sens Intense Location de vélos Sens Yonne

Agence d’Attractivité Sens Intense Location de vélos 6 rue du Général Leclerc 89100 Sens Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Location de vélos type VTT pour adultes et enfants, fournis avec casque, anti-vol et outils de réparation.

https://www.tourisme-sens.com/ +33 3 86 65 19 49

English : Agence d’Attractivité Sens Intense Location de vélos

Rental of mountain bikes for adults and children, supplied with helmet, anti-theft device and repair tools. Provision of 5 hiking maps for circuits of

Deutsch : Agence d’Attractivité Sens Intense Location de vélos

Es stehen 21-Gang Trekkingräder, ausgestattet mit Ständer, Schutzblech, Gepäckträger, Satteltasche, Helm und Werkzeug, zur Verfügung. Wählen Sie ein H

Italiano :

Noleggio di mountain bike per adulti e bambini, complete di casco, antifurto e attrezzi per la riparazione.

Español :

Alquiler de bicicletas de montaña para adultos y niños, con casco, antirrobo y herramientas de reparación.

2025-01-21