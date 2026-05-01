Conférence Musique et écrivains CEREP Sens

Sens

Conférence Musique et écrivains

CEREP 5 Rue Rigault Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Conférence-débat par Franck MEDIONI, journaliste et écrivain spécialiste du Jazz.

Originaire de Sens, le journaliste et écrivain spécialisé en jazz Franck Médioni présente le livre Les mots de la musique, 222 musiciens du XXe siècle par 222 écrivains (Fayard), et parle de la musique marquante, essentielle du XXe siècle le jazz.

Ce journaliste et ethnologue a collaboré à plusieurs publications consacrées à la musique, a produit des émissions sur France Musique et en a animé sur France Culture.

Il est aussi l’auteur de plusieurs livres sur les plus grands jazzmen (dont Coltrane dont il est le spécialiste reconnu). .

CEREP 5 Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cercle.condorcet.sens@gmail.com

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English : Conférence Musique et écrivains

L’événement Conférence Musique et écrivains Sens a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Sens et Sénonais