Conférence Musique et écrivains CEREP Sens
Conférence Musique et écrivains CEREP Sens mardi 12 mai 2026.
Sens
Conférence Musique et écrivains
CEREP 5 Rue Rigault Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Conférence-débat par Franck MEDIONI, journaliste et écrivain spécialiste du Jazz.
Originaire de Sens, le journaliste et écrivain spécialisé en jazz Franck Médioni présente le livre Les mots de la musique, 222 musiciens du XXe siècle par 222 écrivains (Fayard), et parle de la musique marquante, essentielle du XXe siècle le jazz.
Ce journaliste et ethnologue a collaboré à plusieurs publications consacrées à la musique, a produit des émissions sur France Musique et en a animé sur France Culture.
Il est aussi l’auteur de plusieurs livres sur les plus grands jazzmen (dont Coltrane dont il est le spécialiste reconnu). .
CEREP 5 Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cercle.condorcet.sens@gmail.com
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English : Conférence Musique et écrivains
L’événement Conférence Musique et écrivains Sens a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Sens et Sénonais
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