Illumination du Jardin de l’Orangerie, Musée de Sens, Sens

Illumination du Jardin de l’Orangerie Samedi 23 mai, 18h30 Musée de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Illuminé pour l’occasion, le jardin de l’Orangerie sera exceptionnellement accessible en nocturne et vous offrira un interlude musical à la lueur de la lune.

Musée de Sens 135 rue des déportés et de la résistance, 89100 Sens, France Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386644622 https://musee-sens.fr Art religieux, notamment soieries et orfèvrerie, la collection archéologique gallo-romaine locale, peintures du XVIe au XIXe siècles et sculptures du Moyen-Age à la Renaissance. Collection Lucien et Fernande Marrey : depuis 2002 l’importante collection Lucien et Fernande Marrey (environ 80 oeuvres). Parmi ce remarquable ensemble, il faut signaler des peintures flamandes (Peter Brueghel, Abel Grimer), des paysages du XIXe (Eugène Boudin, Jongkind), et un grand tableau de Watteau de Lille, une des rares œuvres de ce peintre exposée en dehors de Lille et Valenciennes. Autour de deux sculptures de Rodin, est également présenté un ensemble, unique dans les musées de France, de meubles de Raymond Subes et de céramiques de Mayodon. Gare de Sens à 17 min à pied des Musées de Sens.

Illuminé pour l’occasion, le jardin de l’Orangerie sera exceptionnellement accessible en nocturne et vous offrira un interlude musical à la lueur de la lune.

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