Mini rando avec Rando Pleine Nature Rue du Moulin À Vent Les Clérimois jeudi 11 décembre 2025.

Rue du Moulin À Vent Parking Les Clérimois Yonne

Tarif : – –

Début : 2025-12-11 14:15:00
fin : 2025-12-11

2025-12-11

Marche de 7km avec 130m de dénivelé positif cumulé.   .

Rue du Moulin À Vent Parking Les Clérimois 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

Mini rando avec Rando Pleine Nature

