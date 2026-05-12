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Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne Skenet’Eau Monéteau

Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne Skenet’Eau Monéteau mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Skenet'Eau

Adresse : 9B Rue d'Auxerre

Ville : 89470 Monéteau

Département : Yonne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Monéteau

Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne

Skenet’Eau 9B Rue d’Auxerre Monéteau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

L’ensemble Obsidienne est allé à la rencontre des jeunes musicien·nes du Conservatoire de Monéteau et de la Chorale les Mélodies (direction Vincent Maire) pour partir à la découverte des chansons du Moyen Âge ! Venez participer à cette découverte au Skenet’Eau. Un évènement dans le cadre du festival La Reverdie.   .

Skenet’Eau 9B Rue d’Auxerre Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 96 10 

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English : Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne

L’événement Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne Monéteau a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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