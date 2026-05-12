Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne Skenet’Eau Monéteau
Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne Skenet’Eau Monéteau mercredi 10 juin 2026.
Monéteau
Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne
Skenet’Eau 9B Rue d’Auxerre Monéteau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
L’ensemble Obsidienne est allé à la rencontre des jeunes musicien·nes du Conservatoire de Monéteau et de la Chorale les Mélodies (direction Vincent Maire) pour partir à la découverte des chansons du Moyen Âge ! Venez participer à cette découverte au Skenet’Eau. Un évènement dans le cadre du festival La Reverdie. .
Skenet’Eau 9B Rue d’Auxerre Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 96 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne
L’événement Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne Monéteau a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Monéteau (Yonne)
- Le loup est revenu ! Par la Cie Les Nomadesques Spectacle jeune public Monéteau 20 mai 2026
- Balade des compagnons à quatre pattes Monéteau 23 mai 2026
- One Woman Show Monéteau 30 mai 2026
- Stage international Adultes de Patinage Cyber Glace Monéteau 27 juillet 2026