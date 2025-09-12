Stage international Adultes de Patinage Cyber Glace Monéteau

Stage international Adultes de Patinage

Cyber Glace 4 Rue de Londres Monéteau Yonne

Tarif : 320 – 320 – 320 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 08:00:00

fin : 2026-08-01 19:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Stage intensif de 6 jours réservé aux patineuses et patineurs adultes divisés en 4 groupes de niveaux. 8 élèves maximum par groupe encadrés par 3 professeurs diplômés. .

Cyber Glace 4 Rue de Londres Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Stage international Adultes de Patinage

German : Stage international Adultes de Patinage

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage international Adultes de Patinage Monéteau a été mis à jour le 2025-09-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)