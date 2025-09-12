Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage international Adultes de Patinage Cyber Glace Monéteau

Cyber Glace 4 Rue de Londres Monéteau Yonne

Tarif : 320 – 320 – 320 EUR

Début : 2026-07-27 08:00:00
fin : 2026-08-01 19:30:00

2026-07-27

Stage intensif de 6 jours réservé aux patineuses et patineurs adultes divisés en 4 groupes de niveaux. 8 élèves maximum par groupe encadrés par 3 professeurs diplômés.   .

Cyber Glace 4 Rue de Londres Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

