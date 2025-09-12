Stage international Adultes de Patinage Cyber Glace Monéteau
Stage international Adultes de Patinage Cyber Glace Monéteau lundi 27 juillet 2026.
Stage international Adultes de Patinage
Cyber Glace 4 Rue de Londres Monéteau Yonne
Tarif : 320 – 320 – 320 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 08:00:00
fin : 2026-08-01 19:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Stage intensif de 6 jours réservé aux patineuses et patineurs adultes divisés en 4 groupes de niveaux. 8 élèves maximum par groupe encadrés par 3 professeurs diplômés. .
Cyber Glace 4 Rue de Londres Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Stage international Adultes de Patinage
German : Stage international Adultes de Patinage
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage international Adultes de Patinage Monéteau a été mis à jour le 2025-09-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)