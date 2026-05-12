Mandolinissimo Concert guitares- mandolines contrebasses Monéteau
Mandolinissimo Concert guitares- mandolines contrebasses Monéteau dimanche 7 juin 2026.
Monéteau
Mandolinissimo Concert guitares- mandolines contrebasses
Le Skenet’eau Monéteau Yonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Mandolinissimo réunit une quarantaine de mandolinistes, guitaristes et contrebassistes venus de tous horizons, dans l’esprit des Estudiantinas des années 1930. Sous la direction de Natalia Korsak, l’ensemble interprète un répertoire riche et virtuose. En première partie, l’Orchestre de Guitares et Mandolines de l’Yonne dirigé par Florence Sodoyer et Jean-Michel Solesle ouvrira la soirée. Les deux formations se retrouveront ensuite sur scène pour un final exceptionnel réunissant 70 musiciens. .
Le Skenet’eau Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mandolinissimo Concert guitares- mandolines contrebasses
L’événement Mandolinissimo Concert guitares- mandolines contrebasses Monéteau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Auxerrois
À voir aussi à Monéteau (Yonne)
- Le loup est revenu ! Par la Cie Les Nomadesques Spectacle jeune public Monéteau 20 mai 2026
- Cadavre Exquis Théâtre Comédie Jeu littéraire Monéteau 22 mai 2026
- Balade des compagnons à quatre pattes Monéteau 23 mai 2026
- One Woman Show Monéteau 30 mai 2026
- Festival La Reverdie 2026 A la découverte des chansons du Moyen Âge, avec le Conservatoire de Monéteau, la Chorale Les Mélodies, et Obsidienne Skenet’Eau Monéteau 10 juin 2026