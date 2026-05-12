Monéteau

Mandolinissimo Concert guitares- mandolines contrebasses

Le Skenet’eau Monéteau Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Mandolinissimo réunit une quarantaine de mandolinistes, guitaristes et contrebassistes venus de tous horizons, dans l’esprit des Estudiantinas des années 1930. Sous la direction de Natalia Korsak, l’ensemble interprète un répertoire riche et virtuose. En première partie, l’Orchestre de Guitares et Mandolines de l’Yonne dirigé par Florence Sodoyer et Jean-Michel Solesle ouvrira la soirée. Les deux formations se retrouveront ensuite sur scène pour un final exceptionnel réunissant 70 musiciens. .

Le Skenet’eau Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Mandolinissimo Concert guitares- mandolines contrebasses

L’événement Mandolinissimo Concert guitares- mandolines contrebasses Monéteau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Auxerrois