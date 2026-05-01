Balade des compagnons à quatre pattes Monéteau
Balade des compagnons à quatre pattes Monéteau samedi 23 mai 2026.
Monéteau
Balade des compagnons à quatre pattes
Parc des peupliers Monéteau Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion du week-end de Pentecôte, Dog’co vous invite à une balade guidée pleine de bonne humeur à Monéteau. Entre nature, découverte et complicité avec votre compagnon à quatre pattes, profitez d’un parcours accessible à tous ponctué d’une pause conviviale. .
Parc des peupliers Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 65 15 55
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English : Balade des compagnons à quatre pattes
L’événement Balade des compagnons à quatre pattes Monéteau a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Auxerrois
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