Monéteau

Le loup est revenu ! Par la Cie Les Nomadesques Spectacle jeune public

Le Skenet’eau Monéteau Yonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Plongez dans l’univers de Geoffroy de Pennart avec cette adaptation théâtrale pleine d’humour et de frissons tout doux. Le loup est revenu, c’est un spectacle où des personnages prennent vie dans une aventure drôle, rythmée et pleine de surprises, où l’on rit autant qu’on tremble. Dès 3 ans. .

Le Skenet’eau Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le loup est revenu ! Par la Cie Les Nomadesques Spectacle jeune public

L’événement Le loup est revenu ! Par la Cie Les Nomadesques Spectacle jeune public Monéteau a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Auxerrois