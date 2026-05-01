Le loup est revenu ! Par la Cie Les Nomadesques Spectacle jeune public Monéteau
Le loup est revenu ! Par la Cie Les Nomadesques Spectacle jeune public Monéteau mercredi 20 mai 2026.
Monéteau
Le loup est revenu ! Par la Cie Les Nomadesques Spectacle jeune public
Le Skenet’eau Monéteau Yonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Plongez dans l’univers de Geoffroy de Pennart avec cette adaptation théâtrale pleine d’humour et de frissons tout doux. Le loup est revenu, c’est un spectacle où des personnages prennent vie dans une aventure drôle, rythmée et pleine de surprises, où l’on rit autant qu’on tremble. Dès 3 ans. .
Le Skenet’eau Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le loup est revenu ! Par la Cie Les Nomadesques Spectacle jeune public
L’événement Le loup est revenu ! Par la Cie Les Nomadesques Spectacle jeune public Monéteau a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Auxerrois
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