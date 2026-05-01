Monéteau

One Woman Show

Le Skenet’eau Monéteau Yonne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Marion Mezadorian nous embarque dans un one woman show drôle, sensible et terriblement humain. Avec Craquage , elle met en lumière ces moments où l’on a trop encaissé jusqu’à l’explosion. Votre mère, votre voisin, votre collègue, votre meilleur ami… ou vous-même chacun finit un jour par craquer, tout déballer, et ressentir ce soulagement aussi libérateur qu’inattendu. .

Le Skenet’eau Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : One Woman Show

L’événement One Woman Show Monéteau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Auxerrois